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Алтайские полицейские изъяли у сельчанина более килограмма марихуаны

, ИА "Амител"
Наркотическое средство хранилось в бане у подозреваемого

Фото: tribunapracy.by

Полицейские задержали в Шипуновском районе мужчину, которого подозревают в незаконном хранении марихуаны в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что сотрудники в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела нашли вещество растительного происхождения в бане, которая расположена на приусадебном участке 30-летнего жителя села Шипуново. Вещество изъяли и направили на исследование, установившее, что это марихуана массой 1125 граммов.

По факту незаконного хранения наркотиков возбудили дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Подчеркивается, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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