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13-летний мальчик скончался в бассейне санатория в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 января. О произошедшем правоохранителям сообщили сотрудники станции скорой помощи. По словам свидетелей, погибший мальчик с матерью зашли в бассейн, где прослушали инструктаж по технике безопасности. Очевидцы, которых на момент происшествия в помещении было около 40 человек, сообщили, что все произошло быстро: школьнику вдруг стало плохо, из-за чего он упал в воду. При этом существует другая версия, согласно которой инструктажа с группой не проводилось, из-за чего и могло произойти ЧП, передает агентство слова официального представителя главка Валерия Горелых.
По его словам, мальчика быстро извлекли из воды, а затем медик санатория провела "курс реанимационных мероприятий", не не смогла спасти жизнь подростка.
Горелых отметил, что погибший учился в шестом классе одной из школ Полевского, а его мать также работает педагогом в образовательном учреждении. Женщина утверждает, что хронических заболеваний у ее ребенка не было, на здоровье он не жаловался. "На теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили", — цитирует агентство Горелых.
По факту ЧП прокуратура Свердловской области проводит проверку, добавила пресс-секретарь регионального надзорного ведомства Марина Канатова.
По ее словам, мальчика отдыхал с мамой в санатории по путевке выходного дня. Очевидцы рассказывают, что купание в пансионате организовано ненадлежащим образом: инструктор не следил за плавательной зоной, пишет агентство. Мальчика со дна бассейна достал посторонний мужчина.
Канатова отметила, что в ходе проверки будет установлено, "кто должен был следить за купанием и почему услуги оказывались ненадлежащими образом".
В региональном следственно управлении СК РФ подчеркнули, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерь человека, возбудили уголовное дело.
Комментарии
Судя по тексту он не утонул, а скончался у воды. Жаль конечно мальчугана, но всякое бывает.