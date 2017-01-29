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13-летний мальчик скончался в бассейне санатория в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 января. О произошедшем правоохранителям сообщили сотрудники станции скорой помощи. По словам свидетелей, погибший мальчик с матерью зашли в бассейн, где прослушали инструктаж по технике безопасности. Очевидцы, которых на момент происшествия в помещении было около 40 человек, сообщили, что все произошло быстро: школьнику вдруг стало плохо, из-за чего он упал в воду. При этом существует другая версия, согласно которой инструктажа с группой не проводилось, из-за чего и могло произойти ЧП, передает агентство слова официального представителя главка Валерия Горелых.

По его словам, мальчика быстро извлекли из воды, а затем медик санатория провела "курс реанимационных мероприятий", не не смогла спасти жизнь подростка.

Горелых отметил, что погибший учился в шестом классе одной из школ Полевского, а его мать также работает педагогом в образовательном учреждении. Женщина утверждает, что хронических заболеваний у ее ребенка не было, на здоровье он не жаловался. "На теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили", — цитирует агентство Горелых.

По факту ЧП прокуратура Свердловской области проводит проверку, добавила пресс-секретарь регионального надзорного ведомства Марина Канатова.

По ее словам, мальчика отдыхал с мамой в санатории по путевке выходного дня. Очевидцы рассказывают, что купание в пансионате организовано ненадлежащим образом: инструктор не следил за плавательной зоной, пишет агентство. Мальчика со дна бассейна достал посторонний мужчина.

Канатова отметила, что в ходе проверки будет установлено, "кто должен был следить за купанием и почему услуги оказывались ненадлежащими образом".

В региональном следственно управлении СК РФ подчеркнули, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерь человека, возбудили уголовное дело.