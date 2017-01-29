Фото: Daily Mail
Бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал в субботу, 28 января, из бродячего цирка в Палермо. Животное несколько часов разгуливало по улицам столицы итальянской Сицилии, пишет ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.
Первые сообщения о встрече с тигром правоохранителям поступили около 7:00 по местному времени. Подчеркивается, что Оскар сбежал из остановившегося в городе бродячего цирка. К его поимке привлекли не только полицейских, но и пожарных с ветеринарами.
Тигра смогли заблокировать во дворе одного из городских магазинов. После этого полицейские усыпили зверя с помощью транквилизаторов, которые были подложены в кусок мяса. Всего поимка Оскара заняла два часа, во время нее перекрывали одну из улиц Палермо.
Уточняется, что жители города не пострадали. Полиция проводит расследование инцидента.
Комментарии
Бенгальский тигр сбежал из бродячего цирка в Италии................... и попросил убежище и гражданство РФ, которое было любезно предоставлено президентом Путиным, который лично вручил паспорт гражданина России тигру.