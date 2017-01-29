Фото: youtube.com
Житель столицы Алтайского края стал свидетелем необычного лайфака, если в мороз неисправна печка в авто. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На видео, опубликованном в субботу, 28 января, видно, как люди прогревают автомобиль внутри с помощью паяльной лампы.
Автор записи отмечает, что на его вопрос, не приведет ли это к возгоранию авто, люди в машине ответили нецензурной бранью.
В комментариях большинство пользователей не разделили поступок находчивых мужчин, некоторые даже назвали их номинантами на премию Дарвина. В то же время один из участников сообщества отметил, что ему пришлось прогревать машину в 40-градусный мороз аналогичным способом.
Комментарии
раньше на грузовиках, например ЗИЛ "Крокодил", такое было естественным мероприятием, даже ездили так. придумывали подставку под лампу и ехали. у меня дед за бензином ездил в Поспелиху за 100 км., по 4 - 6 суток. а сейчас - дорогу припорошило... всё КАРАУЛ!!! где пункты обогрева??? где МЧС??? срочно вызывайте вертолёты МЕНЯ спасайте!!!
Русские постепенно превращаются в американцев...
Наверное оператор не знает что такое паяльная лампа. Решил что это НАНОобогреватель. У дальнобойщиков это обязательный атрибут в машине. Вот до чего доводит ЕГЭ.
старый проверенный способ.
Жертва ЕГЭ и Танчиков в шоке от увиденного?
жертвы ЕГЭ вымрут нафиг!
за машинами следить надо. и лампы в городе не потребуются. а дальнобои их на всякий случай возят
>раньше на грузовиках, например ЗИЛ "Крокодил", такое было естественным мероприятием, даже ездили так. придумывали подставку под лампу и ехали.
Раньше в грузовики не ставили китайские кресла/отделку с хрен пойми какой температурой воспламенения и неизвестными продуктами горения. Так что в современной машине я бы тоже не стал играть с огнем.
Есть видео, где мериканец с помощью газовой горелки прогревает салон в легковом автомобиле, а рядом в салоне стоит баллон с газом. Амик не дает вставить ссылку...
У паяльных ламп есть привычка плеваться бензином, один плевок и нет машины. а дальнобойщики возят лампу не для того что бы в салоне греться, а что бы можно было дизель замороженный завести.
В салоне с паяльной лампой ты угоришь через несколько минут, тут без вариантов.
эти прогревальщики салона окошки откроют для вентиляции)))))))