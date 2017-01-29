Фото: americasfreedomfighters.com
Американский президент Дональд Трамп предписал своему кабинету найти новых зарубежных партнеров для того, чтобы активизировать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный накануне пресс-службой Белого дома текст нового меморандума, подписанного главой США.
Республиканец распорядился, чтобы администрация Штатов немедленно приступила к разработке "нового плана" по разгрому ИГ. "Предварительный проект" плана американский министр обороны Джеймс Мэттис, в соответствии с решением президента, должен представить "в течение 30 дней". В новом документе, который Мэттис будет готовить при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена политика, которая нацелена на укрепление партнеров по антиигиловской коалиции и связанными с ИГ группировками.
Новый план, согласно распоряжению президента США, должен содержать "всеобъемлющую стратегию" и рекомендации по изменению правил ведения ВС США боевых действий против террористов — с прицелом на ослабление норм, если они жестче требований международного права.
Также Трамп поручил американскому правительству усовершенствовать работу механизмов пресечения финансовой подпитки "Исламского государства", в том числе незаконной торговли нефтью и предметами старины.
Кроме этого, администрации предписано наращивать усилия в борьбе с пропагандой ИГ, прежде всего в сети.
Ответственность за исполнение поручений лежит на шефе Пентагона, госсекретаре Соединенных Штатов, министрах финансов и национальной безопасности, директоре национальной разведки, председателе Комитета начальников штабов ВС и помощниках президента по нацбезопасности и вопросам борьбы с терроризмом.
Комментарии
Трамп крут
Мало дать поручения. Надо, чтобы их выполняли. У нас вован тоже поручения раздаёт направо и налево, а подчиненные воруют и коррупционируют, майские указы не выполняются по причине несовместимости вовиной политики и его предвыборных обещаний.
Нужны наземные войска. Россия - с воздуха может предложить сотрудничество, а кто пехотой будет? Кто своих солдат даст? Вот и начались поиски "мяса".