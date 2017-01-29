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Российский и турецкий банки — Сбербанк и Denizbank — собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельского хозяйства. Об этом соощил гендиректор Denizbank Хакан Атеш во время выступления на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве, пишет РИА Новости.

По словам Атеша, теперь туристы из РФ смогут проводить нужные операции в банках, в банкоматах и общаться с персоналом, который будет принимать рубли в качестве оплаты.

Он подчеркнул, что отношения между банками РФ и Турции способствуют развитию партнерства двух стран.

"Мы предлагаем российским туристам различного рода туристический сервис и услуги", — отметил Атеш, поблагодарив Сбербанк за отсутствие комиссии при оплате и денежных переводах.

По словам гендиректора Denizbank, ряд туроператоров и отелей уже готовы предоставить россиянам услуги, которые будут оплачиваться в рублях, а не лирах. Также работа в этом направлении ведется с авиакомпанией Atlas.

В заключение Атеш заявил, что туристы из РФ вскоре будут чувствовать себя в Турции как дома, поскольку они смогут говорить на родном языке и платить за услуги национальной валютой. "Прибавим к этому тёплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу", — отметил он.