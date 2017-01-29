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32-летнего английского футбольного фаната в пятницу, 27 января, приговорили к 10 годам тюрьмы за необоснованное нападение на гражданина Польши в метро, пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на The Sun.
Уточняется, что мужчина толкнул поляка на рельсы с целью отомстить за "разборки с русскими хулиганами на Евро-2016". По словам защиты болельщика, преступник принял 21-летнего польского гражданина за россиянина.
На суде пострадавший отметил, что почувствовал, как сквозь его тело проходит ток, и услышал приближающийся поезд.
Полиция и суд признали данное нападение беспричинным.
Портал "Дни.Ру" добавляет, что инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. На записи видно, как хулиган подбегает к стоящему на краю платформы на станции "Бонд Стрит" молодому человек и толкает его на рельсы. Поляк смог забраться обратно за секунды до прибытия поезда. При этом он был вынужден наступать на контактные рельсы, что вызвало реальную угрозу его жизни. Также камеры показали, что англичанин целенаправленно следовал за жертвой.
Комментарии
если бы это был русский, то все нормально, причина есть...
Ждем польской интервенции в англию. p.s. Был бы русский, дали бы пятнадцать суток.
Да не может быть, в Англии жители все вежливые. Англичанин сначала извинился перед поляком, попросил прощения, а только потом столкнул его на рельсы...
Может наши спецслужбы организовали, а он знал прекрасно, что поляка толкает. В ЕС там все такие, толкачи
Это англичанин так вышел из ЕС. А то Брексит затянулся