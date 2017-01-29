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Ученые объявили о начале малого ледникового периода зимой 2017 года

, ИА "Амител"
Пик похолодания будет достигнут в 2030 году

Фото: peanutchuck.com

Ученые из британского Университета Нортумбрии считают, что текущая зима может стать началом малого ледникового периода, пишет "РИА ФАН".

В результате этого, по их мнению, глобальное потепление сменится на серьезное похолодание на ближайшие десятки лет. 

По словам ученых, изменения климата на Земле тесно связаны с пятнами на Солнце. В периоды максимальной концентрации данных неустойчивых образований температура на голубой планете растет. Однако сейчас количество солнечных пятен сократилось до минимального уровня за длительное время, пишет агентство.

Климатологи утверждают, что пик похолодания будет достигнут в 2030 году. За это время солнечная активность сократиться примерно на 60%. Точных данных о том, насколько за это время опустится столбик термометра, нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.01.2017 15:32
Массаж мозга

Судя по количеству снега, он уже начался этой зимой.

0  0
29.01.2017 15:42
- гость -

пошел искать тулуп...

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29.01.2017 15:47
- гость -

Так надо опять открыть наши заводы по производству фреона и не покупать импортный хладогент у супостатов и строить ТЭЦ на угле! А его у нас до х..ренища

0  0
29.01.2017 15:48
- гость -

Университет Нортумбрии... Классно звучит! ))

0  0
29.01.2017 15:52
- гость -

опять и снова на арене британские ученые))

0  0
29.01.2017 16:04
- гость -

Так все учёные усерались доказывая что потепление прёт?

0  0
29.01.2017 16:05
- гость -

Всё ясно, Трамп пришел, потепление отменил

0  0
29.01.2017 16:22
- гость -

да у вас не ясно, а сплошная облачность)) при чем тут трампыч, это британцы из евросоюза уходят, вот и решили в отместку ледниковый период устроить

0  0
29.01.2017 16:40
- гость -

На глобанутом потеплении деньги попилили, теперь на ледниковом периоде пилить будут. Но пилить всё равно будут.

0  0
29.01.2017 16:44
- гость -

Университет Нортумбрии. У них сам Г.Поттер преподает.

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