Фото: peanutchuck.com
Ученые из британского Университета Нортумбрии считают, что текущая зима может стать началом малого ледникового периода, пишет "РИА ФАН".
В результате этого, по их мнению, глобальное потепление сменится на серьезное похолодание на ближайшие десятки лет.
По словам ученых, изменения климата на Земле тесно связаны с пятнами на Солнце. В периоды максимальной концентрации данных неустойчивых образований температура на голубой планете растет. Однако сейчас количество солнечных пятен сократилось до минимального уровня за длительное время, пишет агентство.
Климатологи утверждают, что пик похолодания будет достигнут в 2030 году. За это время солнечная активность сократиться примерно на 60%. Точных данных о том, насколько за это время опустится столбик термометра, нет.
Комментарии
Судя по количеству снега, он уже начался этой зимой.
пошел искать тулуп...
Так надо опять открыть наши заводы по производству фреона и не покупать импортный хладогент у супостатов и строить ТЭЦ на угле! А его у нас до х..ренища
Университет Нортумбрии... Классно звучит! ))
опять и снова на арене британские ученые))
Так все учёные усерались доказывая что потепление прёт?
Всё ясно, Трамп пришел, потепление отменил
да у вас не ясно, а сплошная облачность)) при чем тут трампыч, это британцы из евросоюза уходят, вот и решили в отместку ледниковый период устроить
На глобанутом потеплении деньги попилили, теперь на ледниковом периоде пилить будут. Но пилить всё равно будут.
Университет Нортумбрии. У них сам Г.Поттер преподает.