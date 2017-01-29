Фото: obruchevskiymedia.ru
Женщина, упавшая вместе с десятилетней дочерью под поезд на станции метро "Молодежная" в Москве, умерла в больнице от полученных тяжелых травм. Пострадавший при инциденте ребенок находится в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Собеседник агентства отметил, что пострадавшую и ее дочь доставили в больницу вертолетом, где им оказали срочную хирургическую помощь. Тем не менее, ночью женщина скончалась, а ее дочь остается в тяжелом состоянии. РИА Новости уточняет, что ребенок находится в коме.
Напомним, инцидент произошел накануне около 12:00 по московскому времени. 42-летняя москвичка после разговора по мобильному телефону упала со своей дочкой под подходящий поезд, пишет агентство. В пресс-службе метро отметили, что было применено экстренное торможение, но состав все равно наехал на людей. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ее дочь — многочисленные ушибы и травмы. Потерпевших из-под вагона достали дежурившие на станции полицейские.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Попытка убийства".
Также отметим, что ранее СМИ писали, что женщина с ребенком "оступилась по неосторожности во время инцидента с другим пассажиром" и упала на рельсы.
Комментарии
А в центральных газетах пишут что она бросилась под поезд, кому верить?