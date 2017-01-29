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Свыше 4 миллиардов рублей выделено для развития спорта в Крыму на период до 2020 в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина.
Освоить деньги предлагается за счет реконструкции и сдачи новых спортивных объектов. Нахлупин подчеркнул, что "никогда за годы Украины даже близко такая сумма не заходила в Крым".
В частности, в текущем году, по словам вице-премьера, в республике заложат и построят в течение двух-трех лет Центр подготовки олимпийских водных видов спорта. Он будет включать в себя три современных бассейна "на уровне лучших мировых стандартов".
Агентство отмечает, что центр подготовки олимпийских видов спорта, необходимый, в частности, для тренировки сборной РФ, создадут в крымском городе Алушта.
Целью ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года является модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. В декабре минувшего года российского правительство пересмотрело параметры данной программы и увеличила ее финансирование на 8,7% (до 769,5 миллирадов рублей).
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