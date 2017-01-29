Фото: newspile.ru
В Алтайском крае ведутся поиски 37-летнего Романа Гауса, который пропал во время сильного бурана. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что 25 января около 20:00-21:00 мужчина отправился из села Восход в сторону поселка Украинского Косихинского района. Возможно, пропавший дошел до трассы М-52, сказано в сообщении. Его перчатку нашли на повороте на поселок Украинский с Бийской трассы.
Гаус был одет в темно-синюю шапку-ушанку, такого же цвета брюки и куртку, а также синие кроссовки. Рост пропавшего около 176 сантиметров, он среднего телосложения, с короткими светло-русыми волосами и голубыми глазами.
Особыми приметами мужчины являются татуировка на груди. На спине у него также имеется надпись Ромео, сделанная на латинском.
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