Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в Барнауле за 7 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье находится на третьем этаже кирпичной десятиэтажки по улице Северо-Западная, 29А.
"Данная квартира продается в комплексе с подземным гаражом, расположенным во дворе, и кооперативным погребом, расположенным за домом", – добавляет продавец.
Что касается самого жилья, то внутри имеется кухня со встроенной техникой и мебелью, зал с электрическим камином, спальня с гардеробной, детская, ванная и лоджия.
Комментарии
Увидел две двухспалки. А где детская?
Видимо, в черную полосочку, т.к. комп в углу. Или кабинет?
парад комментов от нищебродов объявляется открытым!
Хорошенькие бумажные светильники из Икеи и столики за 500 руб улыбнули.
Надоели уже эти потолки с бортиками.
Хоть посмотреть как народ живёт
90 квадратов без ремонта 3-3.5 млн, плюс ремонт на такой площади 1.5-2 млн, гараж 400 тыс и погреб 100 тыс. Учитывая серьезную поношенность ремонта максимум 5 млн предложение.
скажите обои в полосочку - откуда, сильно хочу такие
обои не знаю откуда, но вот плитка с цветочка - из ада.
что такое сиреневенький глазковыколупыватель? дизайн этой ванной.
не уютно вовсе, камин там вообще не в тему
обои не знаю откуда, но вот плитка с цветочка - из ада.
плитка норм, но ее должно быть в разы меньше, желательно вообще точечно
МатьИпона - хозяева открыли для себя IKEA, а закрыть забыли, так что 2/3 оттуда....
хозяева открыли для себя IKEA, а закрыть забыли, так что 2/3 оттуда....
и обои оттуда? не расстраивайте меня, мне не с руки за обями в новосиб переться
"рабочий треугольник" на кухне какой-то странный, не находите, по ощущениям - для левши, нет?
для левши, нет?
Не факт. Может быть просто не захотели слив тянуть далеко)
хозяева открыли для себя IKEA, а закрыть забыли, так что 2/3 оттуда.... и обои оттуда? не расстраивайте меня, мне не с руки за обями в новосиб переться Санича попроси.)))