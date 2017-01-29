Фото: avito.ru
Здание бывшего ДК "Химиков" выставили на продажу в Барнауле. Сейчас объект представляет собой торговое помещение.
Как говорится в объявлении на сайте Avito.ru, ранее помещение занимал мебельный магазин. Сейчас в здании остался только Регцентр и, по словам автора сообщения, при небольших дополнительных вложениях, арендатор может остаться.
Всего в бывшем ДК три этажа общей площадью 4000 квадратных метров, а также подвал в 500 кв.м. Чистовая отделка. Помещение полностью готово к эксплуатации. Заключены договора со всеми подрядными организациями.
Стоимость объекта 56 миллионов рублей, но возможен торг.
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