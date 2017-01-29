Воскресенье, 29 Январь, 19:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,32
€ 64,34
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Здание бывшего ДК "Химиков" продают в Барнауле

, ИА "Амител"
Стоимость объекта равна 56 миллионам рублей

Фото: avito.ru

Здание бывшего ДК "Химиков" выставили на продажу в Барнауле. Сейчас объект представляет собой торговое помещение.

Как говорится в объявлении на сайте Avito.ru, ранее помещение занимал мебельный магазин. Сейчас в здании остался только Регцентр и, по словам автора сообщения, при небольших дополнительных вложениях, арендатор может остаться.

Всего в бывшем ДК три этажа общей площадью 4000 квадратных метров, а также подвал в 500 кв.м. Чистовая отделка. Помещение полностью готово к эксплуатации. Заключены договора со всеми подрядными организациями.

Стоимость объекта 56 миллионов рублей, но возможен торг.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:58
Здание бывшего ДК "Химиков" продают в Барнауле 0
18:27
Жителей Алтайского края ждет похолодание до -31 градуса в понедельник 0
17:56
Певица Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" 0
17:27
Пропавшего во время бурана мужчину разыскивают в Алтайском крае 0
16:53
Серьезная авария произошла на трассе в Алтайском крае - очевидцы 1
16:25
Более 4 миллиардов рублей выделили на развитие спорта в Крыму 3
15:57
Информатор WADA Степанова заявила о нежелании вернуться в Россию 11
15:28
Скончалась женщина, упавшая с ребенком под поезд в московском метро 1
14:58
Ученые объявили о начале малого ледникового периода зимой 2017 года 14
14:26
Английский фанат столкнул поляка на рельсы в отместку за "русских на Евро" 5
13:53
В Арктике применят технологию сварки в 70-градусный мороз от ученых АлтГТУ 1
13:24
ДТП парализовало движение на улице Взлетной в Барнауле - очевидцы 2
12:59
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями 5
12:29
Трамп поручил главе Пентагона найти новых союзников для борьбы с ИГ 4
11:58
Барнаульцы обсуждают экстремальный способ прогрева машины 18
11:29
Бенгальский тигр сбежал из бродячего цирка в Италии. Видео 1
10:54
13-летний школьник утонул в бассейне санатория на Урале 1
10:27
Алтайские полицейские изъяли у сельчанина более килограмма марихуаны 0
09:57
Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией 27
09:28
Кампания за отделение штата от США стартовала в Калифорнии 21
08:51
Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году 8
08:28
Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа 23
07:33
Богатые закрома: Алтайский край имеет самые большие запасы зерна за Уралом 29
07:04
Кирпичный коттедж в парковой зоне продают в Барнауле за 16 млн рублей. Фото 13
06:32
Слабый снег и мороз обещают в Алтайском крае 29 января 0
06:01
Алтайский край продолжает уступать всем регионам Сибири по средней зарплате 70
23:13
Дату премьеры нового сезона "Игры престолов" "слили" в сеть 1
22:10
Долг Белоруссии за газ из РФ превысил 500 миллионов долларов 2
21:16
Боец Росгвардии применил оружие при задержании преступников под Москвой 9
20:15
Показываем последствия столкновения грузовика с Toyota на трассе М-52 0
19:53
Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро 1
19:28
Петуха посадили в тюрьму в Гондурасе. Фото 0
18:57
Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни 0
18:27
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы 29 января в Алтайском крае 0
17:51
Автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 1
17:23
Болезни системы кровообращения стали главной причиной смерти на Алтае 0
16:52
Опубликовано видео с места ДТП на остановке в центре Москвы 0
16:25
Солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске 2
15:58
Движение трамваев в Барнауле останавливали из-за коммунальной аварии 0
15:24
Пьяный житель Горного Алтая убил своего отца с помощью двух ножей 0
14:57
Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве 12
14:26
Эксперты назвали ошибку экипажа причиной крушения Ту-154 Минобороны РФ 17
13:56
Барнаульцы сообщили о двойном ДТП на улице Попова 2
13:28
Мошенник в Англии получил возврат денег за взятый с полки телевизор 4
12:53
Натяжной потолок спас детей в Новосибирске от завала. Фото 4
12:30
Суд смягчил наказание сыну экс-мэра Барнаула Максиму Савинцеву 16
11:58
Автомобиль сбил рабочих на остановке в центре Москвы 0
11:29
Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 102
10:59
Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете 3
10:26
Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.