Фото: trip-guide.ru
Эрмитаж впервые просканировал на томографе две алтайские мумии III века до нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на музей.
В частности, были исследованы мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, который был раскопан в Горном Алтае в 1949 году.
Первой просканированной мумией является мужчина-вождь, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было около 55-60 лет. Второй — женщина возрастом порядка 45-50 лет, погребенная с ним в одной могиле. Мумии просканировали на томографе в разных режимах, а полученные снимки — несколько тысяч изображений — передадут специалистам для дальнейшего анализа.
Подчеркивается, что на изучение снимков может уйти много времени. В сообщении сказано, что данное сканирование стало первым подобным опытом для музея.
Его провели для того, чтобы попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, а также реконструировать их внешний облик и более детально изучить приемы мумифицирования. Эти данные помогут пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и иных родственных ей культур скифского времени, заключили в Эрмитаже.
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