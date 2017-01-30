Фото: zdravalt.ru
Постановление об учреждении Алтайского медицинского кластера подписал губернатор – председатель регионального правительства Александр Карлин.
В настоящее время документ, датированный 25 января, опубликован на официальном портале правовой информации. В постановлении говорится: "Создать Алтайский медицинский кластер".
Разработкой и утверждением положения об Алтайском медкластере займется краевое министерство здравоохранения во главе с Ириной Долговой. Также региональный Минздрав определит перечень медицинских организаций, которые войдут в Алтайский медицинский кластер.
Обеспечить функционирование данной структуры поручено краевому государственному бюджетному учреждению "Медицинский центр – Управляющая компания Алтайского медицинского кластера" во главе с Еленой Вайгель.
Очевидно, основой новой структуры станет так называемый нагорный медицинский кластер в Барнауле, где на одной площадке располагается целый ряд современных медучреждений, среди которых краевая клиническая больница, центр гемодиализа, центр травматологии, онкологический диспансер и заработавший в конце 2016 года краевой перинатальный центр "ДАР".
Комментарии
"Управляющая компания Алтайского медицинского кластера" Какие только структуры чиновники не придумывают, чтобы создать себе рабочие места.
Губернатор хотя бы посмотрел как в больницах кормят, собакам такого не будешь давай!
Больница должна лечить,а кормить родственники.
Предлагаю любимое детище продвинутых чиновников именовать клИстером.
Так ведь и не лечат, хоть бы не калечили. А то из этого "кластера" уже какой человек выкидывается из окон. Хорошо наверное лечат.
краевому государственному бюджетному учреждению
у нас уже есть государство Алтайский край, видать не зря правительство создавали
у нас уже есть государство Алтайский край а что Вас смущает? все больницы КГБУЗы, например.
меня смущает вот, что официальный сайт публикует официальный документ... без подписи.