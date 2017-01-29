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Два ребенка скатились с горки прям под колеса машины в Новосибирской области, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Уточняется, что инцидент произошел 28 января около 15:00 в поселке Медведевское Черепановского района. Два восьмилетних мальчика катались на снегокате. В какой-то момент они скатились с горки под колеса Toyota Corolla, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.
В итоге детей с разными травмами доставили в больницу.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.
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