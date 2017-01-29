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В сети опубликовали видео "дрифтующего" самолета в новосибирском Толмачево

, ИА "Амител"
Следователи провели доследственную проверку и не стали возбуждать дело по факту произошедшего

Фото: youtube.com

Самолет авиакомпании S7 занесло на рулежной дорожке аэропорта Толмачево. Инцидент произошел еще в декабре минувшего года, однако известно о нем стало лишь накануне, после публикации видео в соцсетях, написал в субботу, 28 января, ТАСС.

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова рассказала агентству, что доследственную проверку провели в день инцидента. По ее итогам следователи не стали возбуждать уголовное дело.

Подчеркивается, что самолет Airbus A-320, прибывший в Толмачево из Пекина 14 декабря, в 12:12 по местному времени совершил посадку. При его движении по рулежной дорожке произошел самопроизвольный неуправляемый разворот лайнера. В результате инцидента ни самолет, ни другие объекты не получили повреждений. Также не пострадали члены экипажа и пассажиры.

"Состав преступления по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и другим статьям не установлен", — приводит агентство слова собеседника.

На размещенной в соцсетях записи видно, что медленно двигавшееся по рулежной дорожке воздушное судно развернуло почти на 180 градусов. Агентство добавляет, что в день инцидента в Новосибирске была нестабильная погода: мороз резко сменился потеплением, из-за чего на дорогах образовался гололед.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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