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Коттедж для первых жильцов продают в барнаульском Авиаторе за 11,9 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 400 квадратных метров расположено на улице Декоративной

Фото: avito.ru

Коттедж, в котором еще никто не жил, продают в барнаульском поселке Авиатор за 11,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен по улице Декоративная, 67. "Продается коттедж, 400 квадратных метров, поселок Авиатор, на участке 10 соток. Новая постройка. Отделка качественными дорогими материалами, все процессы строительства и ремонта тщательно контролировались, все новое, никто еще не жил, вы будете первыми жильцами. Все чисто и аккуратно сделано, заезжай и живи", – говорится в объявлении.

Общая площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров.  Отапливаемая площадь – 300 "квадратов", два этажа, четыре комнаты плюс зал 45 "квадратов", кухня, две ванные комнаты и подвал.

Также есть гараж площадью 42 кв. м на два авто, холодный подвал. На участке имеются грушевые и вишневые плодоносящие деревья.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.01.2017 07:49
- гость -

видел, как строили

0  0
31.01.2017 07:51
Старый

Видел я горемык, купивших такого "кота в мешке", у которого вылезли "косяки" типа промерзания стен, лопнувшего фундамента и прочих. Пускай продавец поживет года два в этом доме и исправит вылезшие косяки, а потом выставляет дом на продажу. А так за такой ценник купить этот дом могут только идиоты.

0  0
31.01.2017 07:57
- гость -

Отделка качественными дорогими материалами, все процессы строительства и ремонта тщательно контролировались, все новое, никто еще не жил, вы будете первыми жильцами. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Это как цыган на базаре лошадь продавал.

0  0
31.01.2017 08:23
- гость -

Ни слова об инженерных коммуникациях! Дом-загадка.

0  0
31.01.2017 08:25
- гость -

А что, фундамент лопнутый?

0  0
31.01.2017 08:52
- гость -

31.01.2017 08:25 - гость - Да, говорят еще стены промерзают и цыгане рядом лошадей продают.

0  0
31.01.2017 08:55
Пленный

заезжай и живи Эт как на сайте дром "Сел и поехал" )))) Кидалово короче.

0  0
31.01.2017 08:55
- гость -

лощади это хорошо

0  0
31.01.2017 09:02
- гость -

31.01.2017 08:55 - гость -

лощади это хорошо

В пальте тоже?

0  0
31.01.2017 09:04
- гость -

вот если бы еще и тёлки были

0  0
31.01.2017 09:07
барнаулец

этому дому цена не более 5 млн! да еще и на выселках находится!

0  0
31.01.2017 09:08
- гость -

Что уж вы так сразу! Красивый дом, кто заинтересуется, возьмет в компанию профессионала и рассмотрит повнимательнее. Мне очень понравился. правда вот ступени в терем - убийственные! Зимой по ним подниматься - сомнительное удовольствие

0  0
31.01.2017 09:20
Берти Вустер

из плюсов: нет врожденных "ДЦП"-дефектов типа когда участок ниже уровня дороги. Дом стоит на возвышенности, подъезд заасфальтирован. все это мелкое паскудство типа цоколей, отмосток, дорожек, заборов и прочей гадости, которой разбитные супер недостроители любят козырять что доделать все это стоит сущие копейки - уже готово, т.е. у хозяина экономятся нервы, время и деньги. Из явных минусов пожалуй только непонятная конфигурация окон на мансарде. в остальном норм. за десятку можно брать.

0  0
31.01.2017 09:27
- гость -

31.01.2017 09:08 - гость - Что уж вы так сразу! Красивый дом, кто заинтересуется, возьмет в компанию профессионала и рассмотрит повнимательнее.

- Странное у вас представление о красоте. Разномастные окна, совсем не украсившие и без того сомнительную архитектуру дома; разномастные двери; жуткое кованое ограждение на лестнице (чем-то кладбищенским повеяло); дизайн без изюминки и без особого вкуса; еще и "симпатичный" столб с мотком проводов прямо перед фасадом. Красота!

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