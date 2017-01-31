Фото: avito.ru
Коттедж, в котором еще никто не жил, продают в барнаульском поселке Авиатор за 11,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен по улице Декоративная, 67. "Продается коттедж, 400 квадратных метров, поселок Авиатор, на участке 10 соток. Новая постройка. Отделка качественными дорогими материалами, все процессы строительства и ремонта тщательно контролировались, все новое, никто еще не жил, вы будете первыми жильцами. Все чисто и аккуратно сделано, заезжай и живи", – говорится в объявлении.
Общая площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров. Отапливаемая площадь – 300 "квадратов", два этажа, четыре комнаты плюс зал 45 "квадратов", кухня, две ванные комнаты и подвал.
Также есть гараж площадью 42 кв. м на два авто, холодный подвал. На участке имеются грушевые и вишневые плодоносящие деревья.
Комментарии
видел, как строили
Видел я горемык, купивших такого "кота в мешке", у которого вылезли "косяки" типа промерзания стен, лопнувшего фундамента и прочих. Пускай продавец поживет года два в этом доме и исправит вылезшие косяки, а потом выставляет дом на продажу. А так за такой ценник купить этот дом могут только идиоты.
Отделка качественными дорогими материалами, все процессы строительства и ремонта тщательно контролировались, все новое, никто еще не жил, вы будете первыми жильцами. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Это как цыган на базаре лошадь продавал.
Ни слова об инженерных коммуникациях! Дом-загадка.
А что, фундамент лопнутый?
31.01.2017 08:25 - гость - Да, говорят еще стены промерзают и цыгане рядом лошадей продают.
заезжай и живи Эт как на сайте дром "Сел и поехал" )))) Кидалово короче.
лощади это хорошо
31.01.2017 08:55 - гость -
лощади это хорошо
В пальте тоже?
вот если бы еще и тёлки были
этому дому цена не более 5 млн! да еще и на выселках находится!
Что уж вы так сразу! Красивый дом, кто заинтересуется, возьмет в компанию профессионала и рассмотрит повнимательнее. Мне очень понравился. правда вот ступени в терем - убийственные! Зимой по ним подниматься - сомнительное удовольствие
из плюсов: нет врожденных "ДЦП"-дефектов типа когда участок ниже уровня дороги. Дом стоит на возвышенности, подъезд заасфальтирован. все это мелкое паскудство типа цоколей, отмосток, дорожек, заборов и прочей гадости, которой разбитные супер недостроители любят козырять что доделать все это стоит сущие копейки - уже готово, т.е. у хозяина экономятся нервы, время и деньги. Из явных минусов пожалуй только непонятная конфигурация окон на мансарде. в остальном норм. за десятку можно брать.
31.01.2017 09:08 - гость - Что уж вы так сразу! Красивый дом, кто заинтересуется, возьмет в компанию профессионала и рассмотрит повнимательнее.
- Странное у вас представление о красоте. Разномастные окна, совсем не украсившие и без того сомнительную архитектуру дома; разномастные двери; жуткое кованое ограждение на лестнице (чем-то кладбищенским повеяло); дизайн без изюминки и без особого вкуса; еще и "симпатичный" столб с мотком проводов прямо перед фасадом. Красота!