Фото: youtube.com
В сети набирает популярность ролик, демонстрирующий реакцию собаки породы хаски на обычный зажим для волос. Противостояние, состоящие из двух частей, разместили на видеохостинге YouTube.
На кадрах видно, что собаке не нравится клацающий "краб" для волос, из-за чего она рычит на него и убегает.
Когда же зажим прицепили к лапе собаки, она и вовсе повела себе так, словно у нее отнялась конечность. После того, как пес с грустью посмотрел на хозяйку, та со смехом поспешила снять "краб" с лапы животного.
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