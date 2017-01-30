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Алтайский краевой суд в четверг, 2 февраля, рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Октябрьского райсуда, который отправил замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова под домашний арест.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, высокопоставленного полицейского подозревают во взяточничестве. Сумма незаконного вознаграждения, которое, по мнению регионального управления СКР, получил Андрей Арестов, составляет 1,2 миллиона рублей.
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По делу также проходит знакомый полисмена, которого считают посредником в преступной схеме. В Следственном комитете ранее указывали, что сотрудники УФСБ задержали правоохранителя с поличным.
20 января Октябрьский районный суд, несмотря на то, что следствие настаивало на помещении Андрея Арестова в СИЗО, отправил фигуранта под домашний арест.
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Это решение обжаловала прокуратура. Именно поэтому вопрос о дальнейшей судьбе заместителя начальника городского УМВД будет решаться в краевом суде. Изначально сообщалось, что апелляция надзорного ведомства будет рассмотрена в краевом суде 31 января. Однако, как сообщили порталу Amic.ru в самой инстанции, заседание состоится 2 февраля.
Комментарии
Показалось, что сейчас на руководящие должности приходит шустрая молодежь. Приходит и шустрит. Хорошо, что коррупция карается сверху
Так их видимо так готовят, многие поступают за деньги, учатся за деньги, они покупают свои рабочие места, покупают свою компьютерную технику, они хотят тем же способом карьеру сделать, за деньги, Их мир материален. А где деньги взять если взятки не брать? Подрабатывать им некогда, да и запрещено. Да и знают что начальство не альтруисты. Вот так пазлы и складываются. Чем больше берёшь, тем больше карьера. Они больны деньгами. Рынок давно правит балом в МВД.
гость - 30 января 2017 г. 12:18 Так их видимо так готовят, многие поступают за деньги, учатся за деньги, они покупают свои рабочие места////
Ну прям таки и покупает, подумаешь начальник СЧ города даже не с миллионным населением, 10 райотделов, подполковничья должность, не наводи пыль, то что негодяй это да....Докладываю..учился в Омске бесплатно, на должности назначали бесплатно, денег не брал, должность примерно такая же, только в УРе, на пенсии, работаю востребован, по барабану поверишь или нет, я тебя в упор не вижу что бы перед тобой тут в честности клясться.
11:56 - гость - Хорошо, что коррупция карается сверху. Где это она карается? Думайте, что его судья за красивые глаза под домашний арест отправил?
А в спомните Савинцева младшего? Где он сейчас, интересно? Кто-нибудь, что-нибудь знает об этом??? А папика его какова участь?..
- гость - 30 января 2017 г. 12:38 Прям и совесть чиста и противозаконного ничего не делал? Тут по Станиславскому прямо.
- гость - 30 января 2017 г. 12:42 11:56 - гость - Хорошо, что коррупция карается сверху. Где это она карается? Думайте, что его судья за красивые глаза под домашний арест отправил?
Еще одно глубооокое умозаключение серьезного эксперДа..., да нафик судье из за какого то щенка с чмошной должностью, репутацию марать, да и зарплаты у судей нехилые, да и под контролем все, Фейсы вату не катают..., а вот справок медицинских накупили адвокаты по любому или с доказухой немного сложновато, через посредника же все делалось.
- гость - 30 января 2017 г. 12:54 - гость - 30 января 2017 г. 12:38 Прям и совесть чиста и противозаконного ничего не делал? Тут по Станиславскому прямо.
А ты меня на явку что ли тут крутишь!!??? А ты сам в штаны в детстве не ходил? Яблоки не воровал? Козюли из носа под столешницу не мазал? Противозаконного чего?