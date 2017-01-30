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Полиция задержала 16-летнего юношу, которого подозревает в убийстве подростка в торговом центре Москвы, пишет газета "Известия".
Как сообщается, подросток умер от ножевого ранения в сердце во время драки, произошедшей в ТЦ Vegas. Конфликт произошел на парковке. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из подростков нанес другому несколько ударов ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Комментарии
Будет сидеть. У нас в "Весне" тоже собираются недоноски,приключений ищут.
Совсем недавно писАли, что эти шоблы в ТЦ нормально, где ж им еще собираться? Только не пишите про платные секции и т.д. Эти хоть при домах пионеров на каждом углу будут просто болтаться.
Просто надо запретить ношение ножей. Разрешить полиции подходить к большой и подозрительной группе и проверять документы.