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Неизвестные с оружием вторглись в здание гаражно-строительного комплекса "Бибирево", после этого они забаррикадировались в здании. Об этом пишет "Лайф".
Как рассказал изданию охранник КПП, вооруженные люди разбили стекла и бросили в окно две дымовые шашки. Началась перестрелка, в ходе которой был ранен в шею один из участников бандитской группировки.
Отметим, что в воскресенье, 29 января, в Москве произошло столкновение между двумя вооружёнными группировками, одна из которых осуществила рейдерский захват здания.
Комментарии
Откуда у бандитов оружие?
Амик, давайте уже про Трампа. А то так народ не разогреется.
народ может больше Барнаулу или краю своему обращать внимание будем, а не новостям из разряда обс (одна бабушка сказала) Амик не позорьтесь
по так называемой новости "новости" с каких пор охранник какого-то кпп является источников всей информации где заявления официальных представителей: МВД, собственников, так называемых рейдеров ?
ps/ так поржать- напали вооруженные и захватили здание, потом подтянулась еще одна вооруженная группировка (хотя он мог так и охрану здания назвать) вопрос а какйю группировку он назвал бандитской, где был единственный раненый?
- гость - 30 января 2017 г. 09:19 Амик, давайте уже про Трампа. А то так народ не разогреется
На Ядексе новость: Трамп призвал Грэма и Маккейна не пытаться развязать мировую войну. Там уже мировую войну развязывают, а мы не в курсе
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