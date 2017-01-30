Фото: rshn-alt.ru
Партию санкционных польских яблок уничтожили в Алтайском крае, проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.
Известно, что запрещенная к ввозу в РФ продукция весом 104 килограмма была обнаружена на одной из оптовых баз Рубцовска.
"Страна происхождения фруктов была определена по этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки ввезены из соседней области. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в надзорном ведомстве.
В итоге продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов.
Комментарии
а не гуманней детям сиротам, малоимущим и пенсионерам просто раздать ?
Умное решение. Они ведь могли быть с пестицидами. А проверять дорого. Поэтому их не отдали в детский дом, больницу или дом престарелых, а уничтожили. Грамотно.
китайские гораздо полезнее. год-два назад яблоки стоили 50-60 руб./кг, сейчас 100, это все о нас, любимых заботятся, чтоб мы витаминчики кушали.
Вспомнилась подзабытая жалостливая песня "Яблоки на снегу" )
до санкций кушали и не шуршали, а теперь пестициды нашли....ага !
ыыы 30 января 2017 г. 10:11 до санкций кушали и не шуршали, а теперь пестициды нашли....ага !
Пестициды появляются вместе с санкциями. Это санэпидемнадзор установил. Ввели санкции - жди пестициды
А гуси то того... летять...по прежнему.
жалко, столько яблок пропало даром...неразумно так уничтожать