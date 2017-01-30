Фото: kp.kg
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс карикатур на министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Такое послание она оставила на своей странице в Facebook.
Захарова пообещала приз тому, кто создаст лучший рисунок. В комментариях под этим постом пользователи соцсети уже начали выкладывать карикатуры.
Как сообщает "Российская газета", ранее СМИ писали, что Джонсон выразил негодование после того, как узнал, что Захарову пригласили на торжественный вечер в палату общин.
Комментарии
Машка - богиня расейской дипломатии. "Демократия, одним словом" - это она выругалась так на британскую парламентарную монархию?