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ГИБДД в Барнауле просит горожан быть осторожнее в связи с похолоданием и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов.
"В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию", – указывают в Госавтоинспекции.
Обращаются сотрудники ГИБДД и к самим пешеходам, которым следует учитывать, что водители из-за тумана или клубов пара не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.
Комментарии
Сегодня в 7:00 на Павлике в районе Малаховского кольца машинка передо мной свернула налево, под мост. И открылась мне корма стоящего серенького и заснеженного детища Автоваза на механике (он стоя не жмет на тормоз, да и стоп у него только правый горит, как выяснилось), а габариты, не включены вовсе - экономит. Экономы недоделанные...