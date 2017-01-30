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Известный российский диджей, один из создателей ночного клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко погиб в Москве, сорвавшись с 16-го этажа. ЧП случилось днем в воскресенье, 29 января, сообщает "Лайф".
Как рассказали изданию очевидцы, мужчина стоял на подоконнике 16-го или 17-го этажа примерно десять минут. Очевидцы просили его одуматься и зайти в квартиру. Но он соскочил вниз. Эксперты говорят, что мужчина мог просто оступиться и о намеренном самоубийстве речи не идёт.
Жильцы дома говорят, что Ткаченко поругался с сожительницей. Сначала говорилось, что он сорвался с 16-го этажа, после появилась информация, что с 20-го.
Комментарии
Какой то никому не известный и не нужный чувак. А про смерть валерия болотова было?
они там в москве вообще считать разучились? 16,17,20...
Эверест что ли не смотрели, не знаете, почему люди сигают вниз на морозе?
В пятницу в ККБ мужик с 8этажа вышел. Говорят,неизлечимо больной,решил с жизнью попрощаться. Но его спас сугроб. Живёхонький! Почему про это не пишут?
30.01.2017 10:51 Ируся он тоже сохо создавал?
Ви. Я знал о Джеффе, а о Болотова нет. Да и о нужности/не нужности - не нам решать)
Anarcy, если Амик нельзя критиковать, то давайте будем последовательны, власть так вообще от Бога
ви 30 января 2017 г. 10:33 Какой то никому не известный и не нужный чувак. А про смерть валерия болотова было?
а кто такой болотов? что этот диджей что болотов ни о чём
ну Болотов к Алтайскому краю отношения не имел как и этот упавший музыкальный деятель, к тому же известный только в узких кругах