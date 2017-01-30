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Пенсии в Алтайском крае вырастут в феврале на 5,4%

, ИА "Амител"
Средний размер пенсии по старости составит 12 514 рублей

Фото: globalsib.com

Страховые пенсии проиндексируют в феврале для 589 тысяч неработающих пожилых людей в Алтайском крае, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Индексация составит 5,4%. В результате повышения средний размер пенсии по старости в Алтайском крае составит 12 514 рублей, по инвалидности – 8 253 рубля, по случаю потери кормильца – 10 024 рубля.

При этом уточняется, что работающие пенсионеры будут получать индексируемую пенсию по завершении трудовой деятельности.

По словам заместителя управляющего краевым отделением Пенсионного фонда Тамары Загнетиной, расходы ПФР на выплату страховых пенсий с 1 февраля после индексации увеличатся на 400 миллионов рублей и составят 9 миллиардов 345 миллионов рублей.

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Кроме того, индексация коснется ежемесячных денежных выплат участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, "чернобыльцам", "семипалатинцам", инвалидам и прочим категориям федеральных льготников.

Также проиндексируют в Алтайском крае и стоимость набора социальных услуг. В итоге с 1 февраля она составит 1049 рублей.

В ПФР добавляют, что с 1 апреля в регионе проиндексируют социальные пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера, а в августе состоится перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.01.2017 09:59
- гость -

а цены насколько уже выросли? Без учёта цен бриллиантов и машин дороже двух миллионов.

0  0
30.01.2017 10:01
- гость -

В ПФР добавляют, что с 1 апреля в регионе проиндексируют социальные пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера

а если темпы роста будут отрицательными - то что, размер пеньсии уменьшат?

0  0
30.01.2017 10:12
- гость -

"темпов роста прожиточного минимума пенсионера" - ну вот и в ПФР начали курить, а "30.01.2017 09:59" - цены "декабрь 2016" - "декабрь 2015" в середнем выросли (данные росстата) на 5,6%, так что, что они там индексировали - непонятно. "30.01.2017 10:01" - при такой организации "экономики" - темпы роста - "что-то, высасонное из пальца", как посасут, так оно и будет....

0  0
30.01.2017 10:15
- гость -

Хорошая новость

0  0
30.01.2017 10:40
гость

ВС, МВД на 4%. Вот и справедливость

0  0
30.01.2017 10:45
Гость

Шаманов, наш земпяк, не ВДВ , а продажная...

0  0
30.01.2017 10:49
гость

Т.е. официальная инфляция за 2016 год около 5,4%, на этот процент выросли ЕДВ и пенсии? Т.е. на руки в среднем пенсионеру 12 514 + 1049 руб.?

0  0
30.01.2017 10:51
- гость -

10:40 10:45 А что они среднюю пенсию получают? Да жилье покупают за свой счет? А, у них стаж рабочий по 40 лет, понял.)))

0  0
30.01.2017 11:16
Divergent

Чё бы без Трампа делали, а?

0  0
30.01.2017 11:37
- гость -

Ну, чего пожелать хозяевам нашей жизни? Чтобы им на старости лет пришлось подрабатывать, равно и как их выводкам.

0  0
30.01.2017 12:35
- гость -

10:51 а что инфляция на всех по разному влияет? На гражданских на 5,4, а на ВС и на МВД на 4 процента. А да у гражданских желудки на на 1,4 процента больше. Это понятно. А главное понимаю что нашли специалисты и промеряли всем желудки. А надо было одну мерку на всех брать.

0  0
30.01.2017 12:46
- гость -

Вояки с полицией и так не плохие пенсии получают. Не 12 тыс как в среднем по краю. И на пенсию выходят на полтора десятка лет раньше. И пенсию им бюджет платит, а не ПФР.

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