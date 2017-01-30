Фото: скриншот видео официального сайта президента РФ
Воспитанник бийской спортивной детской юношеской школы № 3 Феликс Студеникин передал президенту России Владимиру Путину черный пояс по дзюдо.
Как сообщает "Бийский рабочий", уроженец наукограда вручил главе государства презент 25 января, когда Путин в День российского студенчества посетил Московский государственный университет.
Президент поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем. В ответ молодые люди вручили российскому лидеру черный пояс как мастеру спорта по дзюдо.
Непосредственную передачу презента осуществил Феликс Студеникин, который в настоящее время учится в Москве.
Комментарии
Знатно лизнул.
и где он его будет хранить? в музее Поля чудес?
Чё б повеситься?
зачЁтный прогиб, тока кому это надо ...или нужно, а в родном крае то учиться негде или умище некуда девать, тока моську подавай?
нет, лучше если он выучится на Алтае, а потом уедет в Москву
10:25, он бы лизнул если бы красный подарил. Как можно Путину (дзюдоисту 8 дана) дарить чёрный пояс который носят дзюдоисты 2-5 дана?
А язак-то у чувака наверное сравним по длине с поясом...