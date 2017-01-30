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Новости

Сенатор Джабаров предложил Литве вернуть Вильнюсский край

, ИА "Амител"
Район Вильнюса до 1917 года входил в состав Российской империи

Фото: pixabay.com

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату отдать России Вильнюсский край. Таким образом он ответил на предложение вернуть Калининградскую область Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, ранее литовский парламентарий  заявил, что послевоенные границы утратили свою правовую силу.

"Слабо вернуть России Вильнюсский край?" — спросил российский сенатор.

Он также напомнил, что до 1917 года район Вильнюса принадлежал Российской империи.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.01.2017 10:58
ви

Слабо вернуть россии ее земли образца 1866 года?

0  0
30.01.2017 11:21
- гость -

Монголов и татар в тюрьму, пусть за иго отвечают.

0  0
30.01.2017 11:31
- гость -

30.01.2017 11:21 - гость - Монголов и татар в тюрьму, пусть за иго отвечают.

от массажа моск расплавился?

0  0
30.01.2017 11:34
ыть

Правильно, пора вернуть России Финляндию, Польшу, Прибалтику, Среднюю Азия и Кавказ. Всех местных нациков из этих регионов выслать на крайний север прокладывать железную дорогу от Мурманска до Аляски.

0  0
30.01.2017 11:44
- гость -

А еще Смоленск одно время их был. НАТО разместили контингент в Литве, чтобы на Калининград и Смоленск напасть? Надо бы в Калининграде ядерных Искандеров добавить. Не обязательно стрелять, просто добавить и сообщить об этом

0  0
30.01.2017 11:47
- гость -

- гость - 30 января 2017 г. 11:44 А еще Смоленск одно время их был. НАТО разместили контингент в Литве, чтобы на Калининград и Смоленск напасть? Надо бы в Калининграде ядерных Искандеров добавить. Не обязательно стрелять, просто добавить и сообщить об этом

При нападении НАТО на Калиниград все равно все ядерные Искандеры по Литве выпускать придется, иначе они Литве достанутся. А развяжут ли после этого ядерную войну страны НАТО еще вопрос, может просто санкции усилят

0  0
30.01.2017 11:51
- гость -

ыть А Бессарабию, Ураину-Молдавию, Алеутские острова, Грузию, Осетию,Армению, Азербайджан...

0  0
30.01.2017 11:51
- гость -

Жмудины от Средней Азии недалеко ушли, еще в средние века были дикими лесными племенами. Вообразили себя наследниками Великого княжества Литовского, хотя оно было русскоязычным. Вильно на родину!

0  0
30.01.2017 11:53
- гость -

"все равно все ядерные Искандеры по Литве выпускать придется, иначе они Литве достанутся" Что такого есть в Литве (с населением уровня Алтайского края), чтобы все ядерные Искандеры на нее тратить? Чем Литва способна напугать нас в военном смысле?

0  0
30.01.2017 11:59
- гость -

- гость - 30 января 2017 г. 11:53 Что такого есть в Литве (с населением уровня Алтайского края), чтобы все ядерные Искандеры на нее тратить?

Кто сказал, что все? Только столько, сколько надо чтобы Литвы больше не было. Литва и не будет нападать на Россию, за нее это сделает НАТО. А НАТО способно захватить ядерные Искандеры, поэтому чтобы этого не случилось, придется их быстро выпускать

0  0
30.01.2017 12:30
- гость -

Надо Вильнюс переименовать назад в Вильно. Так раньше назывался этот славянский город.

0  0
30.01.2017 12:33
Массаж мозга

А где эти депутаты общаются? В на официальном уровне, или в фейсбуке/твиттере? На кой печатать что один придурок другому сказал?

0  0
30.01.2017 12:39
- гость -

Смоленск - вернуть Литве, ДВ - Китаю, Дагестан - Ирану, СК и Крым - Турции.

0  0
30.01.2017 12:40
- гость -

ви 30 января 2017 г. 10:58 Слабо вернуть россии ее земли образца 1866 года? --- Легче образца 1480 года.

0  0
30.01.2017 12:44
- гость -

30.01.2017 11:34 ыть - хорошая мысль, кратчайший путь из евро в СШП, мост опять же новый строить надо, следующий "самый-самый", а то эн тот "самый-самый" скоро построим, а че делать потом будем пока не знаем, так что вы эту идейку не замыливайте, вопросик то задайте презику на очередном брифинге с народом, авось проскочит мечта-идейка

0  0
30.01.2017 12:45
- гость -

ыть 30 января 2017 г. 11:34 Правильно, пора вернуть России Финляндию, Польшу, Прибалтику, Среднюю Азия и Кавказ. Всех местных нациков из этих регионов выслать на крайний север прокладывать железную дорогу от Мурманска до Аляски. --- Рискни. Усатый пробовал вернуть Финляндию, да обломался. Поляки красным еще раньше рога обломали, в 1920-м.

0  0
30.01.2017 12:51
- гость -

30.01.2017 12:45 - гость - на кой усатому в 45 была нужна даже зависимая Польска? Он мог еЁ включить в состав как равноправную республику СССР и никто бы не пикнул, чисто "демократическая" процедура легко в то время проходила, как с Крымом, даже легче, но он этого не сделал, не расскажете, почему?

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30.01.2017 12:55
- гость -

- гость - 30 января 2017 г. 12:51 Потому что гладиолус. Черчилль и Трумен не дали бы усатому сделать подобное, и он это знал. Черчилль вообще хотел посадить в Польше правительство Сикорского, но тогда не удалось. И - я говорил не про 1945, а про 1920. Сейчас Польша совсем не в том состоянии, как была в 1945.

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