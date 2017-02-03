Они подарили нам жизнь. Нечеловеческими усилиями выстояли и победили в борьбе с фашизмом. Каждая из историй о них — легенда. Каждый из них — герой.

В 2017 году мы будем отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события ИА "Амител" начинает публиковать в фотопроекте "Барнаул в лицах" воспоминания ветеранов. Открывает цикл рассказ председателя комитета ветеранов Барнаула Матрены Егоровны Андрейченко. Она ушла на фронт в 18 лет и служила в 312-й стрелковой дивизии медсестрой.

Андрейченко Матрена Егоровна 1923 года рождения была призвана в ряды Советской армии в 1942 году. Служила в 312-й стрелковой дивизии медсестрой. Участвовала в освобождении городов: Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилев, Варшава, Краков, дошла до Германии. В июне 1941 года ей было 18 лет. Домой, в с. Родино, вернулась в 1945 году.

" ...Нет слов, чтобы описать, что такое бомбежки, авианалеты, атака. Когда я увидела, что такое фронт, своими глазами, я не могла есть два дня. Раненых несут и несут. Тот, с кем ты утром разговаривал, теперь умирает на твоих руках…" – вспоминает ветеран.

" ...Люди раньше были друг другу верны и преданны. Проклятая война многое и многих у нас отняла. Но если быть откровенным до конца, она нас многому и научила. Таких людей, с которыми я была на фронте, больше нет и, возможно, больше никогда не будет..." – говорит Матрена Егоровна.

Ее историю читайте здесь.

Возможно, эти записи помогут нашему поколению хоть немного почувствовать то, что испытывали наши деды, вспомнить, в чем заключаются настоящие ценности жизни, помогут нам стать лучше.

Ко Дню Победы ИА "Амител" начинает подготовку к фотопроекту о ветеранах Великой Отечественной войны под условным названием "Таких людей больше не будет". Мы будем публиковать портреты и воспоминания ветеранов о той суровой эпохе, а также воспоминания их близких.

Уважаемые читатели Amic.ru! Вы и ваши родные тоже можете стать участниками проекта. Запишите рассказы и воспоминания своих героев Великой Отечественной и пришлите нам на почту news@amic.ru. или напишите, как мы можем с ними связаться. Вы можете также прислать нам свои истории-воспоминания о ветеранах, а также фотографии уже ушедших от нас героев.

Этот подвиг не должен быть забыт. Давайте создадим вместе Книгу памяти героев Великой Отечественной войны. Это нужно нам сегодняшним. Это необходимо нашим детям.