Фото: 70.мвд.рф
Столкновение двух автомобилей на трассе под Томском привело к гибели четырех человек. Смертельное ДТП случилось вечером в минувшую субботу в Шегарском районе.
Как сообщили в УМВД по региону, авария произошла около 21:00. По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, на 102-м километре дороги Томск – Каргала – Колпашево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota под управлением 41-летнего водителя.
Жертвами аварии стали водитель и два пассажира Chevrolet, а также пассажирка Toyota. Водитель японского автомобиля был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Наверное превышение скорости?