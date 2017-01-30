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Ученые из шотландского университета выяснили, какая музыка больше всего нравится собакам. Свое исследование они разместили в журнале Physiology and Behavior, пишет РИА Новости.
Согласно их исследованию, собакам больше всего нравится регги и софт-рок. Добровольцами выступили собаки из приюта для бездомных животных. Они носили мониторы сердечного ритма, затем им включали разную музыку и следили за их реакцией.
Реакция у каждого животного на определенную музыку была своя, поэтому ученые они пришли к выводу, что каждой собаке нравится разная музыка.
"Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении", – сказано в статье.
Комментарии
у меня кошка дэт-блэк слушает и спит около колонок
Больше всего они любят "Пошли жрать"))
А мну,эка собака на обаму не откликаеться! Наверное воняет плохо.