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Американская Гильдия продюсеров присудила мюзиклу "Ла-Ла Ленд" награду как лучшему фильму года. Об этом пишет портал "Петербургский дневник".
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Отметим, что эта картина также претендует на "Оскар" в 14 номинациях. Кроме мюзикла на эту премию претендовали еще десять работ. Речь идет о фильмах "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Ограды", "Дэдпул" и другие.
Награждение прошло в субботу, 28 января, в Калифорнии.
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