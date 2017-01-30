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Девятилетний мальчик умер в Славгороде, отравившись продуктами горения, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По информации ведомства, трагедия произошла 22 января. "В одном из жилых домов города Славгорода глава семейства закрыл заслонку в печи, из-за чего погиб его девятилетний сын, отравившийся продуктами горения", – указывают в СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.
Сотрудники регионального управления Следственного комитета призывают жителей Алтайского края соблюдать правила пожарной безопасности.
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