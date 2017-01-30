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Пациент выпал из окна Алтайской краевой клинической больницы днем в пятницу, 27 января, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе УМВД по Барнаулу.
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"Предварительно установлено, что это был несчастный случай", – прокомментировали в ведомстве.
Здесь также отметили, что пациент остался жив. Как писали некоторые СМИ, падение смягчил сугроб.
Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в октябре прошлого года 35-летний пациент этой же больницы выпрыгнул из окна, покончив жизнь самоубийством.
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"Напомним, это уже не первый подобный случай."