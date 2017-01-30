Фото: sakhalife.ru
Жителя Заринского района Алтайского края приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы за ДТП, в результате которого скончался подросток.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в мае прошлого года мужчина, не имея водительского удостоверения, буксировал на машине по полевой дороге неисправный мотоцикл.
За рулем мотоцикла находился несовершеннолетний, также не имевший права управления транспортным средством.
Во время буксировки мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся. Подросток погиб при доставлении в больницу.
Комментарии
Подросток погиб при доставлении в больницу --- еще одно ДТП произошло по дороге? может все-таки "скончался по дороге в больницу"?
Несчастный случай. Лучше сердюкова с чубайсом посадите.