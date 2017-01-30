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Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм выразили свою обеспокоенность президенту США Дональду Трампу из-за ужесточения миграционной политики. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
На это глава американского государства предложил политикам заняться другими проблемами.
"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно – увы, они слабо разбираются в вопросах иммиграции", – отметил Трамп.
По мнению президента, эти политики должны заняться вопросами борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация), вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую войну.
Комментарии
Расширение НАТО, ПРО, размещение США ядерного оружия в Европе, корабли США и Англии в Черном море, бомбардировки Сирии без разрешения власти Сирии – все это опасность Третей мировой. И все это в интересах получения финансирования НАТО. Когда создается опасность Третей мировой, то в НАТО идут деньги. При этом рискует весь мир. Мне кажется за попытки развязать Третью мировую надо расстреливать, это в интересах всего мира. Ведь это опасней чем терроризм, последствия серьезней
Надо жить со всеми мирно,только,держать палец на кнопке!
где эта кнопка!!!?
Если чё, В.В. Путин направит Адмирала Кузнецова к берегам США для поддержки друга Трампа. Он задаст им там жару.
ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты проведут оценку действующей системы противоракетной обороны (ПРО) с целью определить возможности для ее укрепления. Об этом говорится в президентском меморандуме, который президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января. "Министр (обороны) проведет анализ (системы) противоракетной обороны для выявления путей расширения ее возможностей", - отмечается в тексте документа, который распространил в пятницу Белый дом. В нем также отмечается, что Соединенные Штаты проведут подробный анализ своего ядерного потенциала на предмет его соответствия современным угрозам. "Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими... , а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников", - говорится в меморандуме.
1 30 января 2017 г. 13:40 Если чё, В.В. Путин направит Адмирала Кузнецова к берегам США для поддержки друга Трампа. Он задаст им там жару. --- Закоптит все Восточное побережье? Ой, не надо.
30.01.2017 13:41 - гость -
Если в США существует проблема с ПРО, то можно спать спокойно.
- гость - 30 января 2017 г. 13:52 Если в США существует проблема с ПРО, то можно спать спокойно --- Есть проблема - мало его. Загорелый "миротворец" запустил вопросы обороны, сокращал военный бюджет. Это надо немедленно исправить.
Маккейна наверно хорошо обидели в плену раз до сих пор пытается отомстить.