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Суд в Алтайском крае вынес приговор предпринимателю, который в течение двух лет незаконно рубил березы.
По данным прокуратуры региона, без разрешительных документов бизнесмен спилил в Алтайском крае и Новосибирской области более 750 деревьев объемом около 400 кубометров.
Орудовал предприниматель при помощи автомобиля ГАЗ и двух бензопил. В результате преступных действий обвиняемого Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также Департаменту лесного хозяйства Новосибирской области причинен материальный ущерб на сумму более 2,8 миллиона рублей.
Предприниматель приговорен к трем годам условно, а его автомобиль ГАЗ и две бензопилы конфискованы в пользу государства.
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