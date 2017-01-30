Фото: Lenta.ru
Сотрудники МЧС Камчатского края спасли собаку, оказавшуюся на оторванной льдине в 50 метрах от берега. Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, недалеко от порта Петропавловск-Камчатский, пишет РИА Новости.
Буксир выходил из порта и отрезал путь собаке на сушу. Увидев животное на льдине, очевидцы обратились за помощью в МЧС России. В операции по спасению принимали участие три спасателя.
Спасательную операцию затрудняло наличие шуги и льда. Один спасатель надел гидрокостюм и ползком добрался до собаки. После этого, привязав животное к себе, отправился в обратный путь к берегу. По истечении нескольких минут собака была спасена.
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