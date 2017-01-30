Титул "Мисс Вселенная – 2017" завоевала француженка Ирис Миттенар. Мы решили вспомнить предыдущих 10 победительниц самого престижного конкурса в области женской внешней красоты.
Стефани Дель Валле, Пуэрто-Рико, 2016 год
Мирейя Лалагуна, Испания, 2015 год
Ролин Стросс, Южная Африка, 2014 год
Меган Янг, Филиппины, 2013 год
Ю Вен Ся, Китай, 2012 год
Ивиан Саркос, Венесуэла, 2011 год
Александрия Миллс, США, 2010 год
Кайяне Алдорино, Гибралтар, 2009 год
Ксения Сухинова, Россия, 2008 год
Чжан Цзылинь, Китай, 2007 год
Комментарии
universE !!!
отличаются только китайки!!! остальные все одинаковые!!! только кто-то блонди кто-то брю!!!
Все красавицы кроме Пуэрто-Рико, 2016 год
все отличаются от свиноматок типа булыгинских
лекарство чтоль с утра не принимал??? или наоборот не проспался???? у вас с головой проблемы походу!!!
поставить тебя рядом с любой из победительниц конкурса, и можно будет получить огромную порцию хорошего настроения) ржач до вечера гарантирован)
Ксения мне понравилась больше, остальные тоже красивые)
ой на твою бы посмотреть!!!! вот где много вопросов будет!!!)))) так что плачь!!!
Стандартные. На улице встретишь не узнаешь. А если без штукатурки, то может даже и внимание не обратишь.
Эй, редакция. Ничего, что кроме свежей победительницы вы всех остальных привели - победительниц Мисс Мира, а не Мисс Вселенная. Даже на лентах у них написано Miss World. Это вообще-то два совершенно разных конкурса с разными условиями.