Фото: vladtime.ru
Известная российская певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram видео, на котором ее младшая дочь Лиза Галкина предстала с короной на голове.
На видео трехлетняя девочка подошла к матери в короне, в бусах и с сережками. Примадонна спросила у дочери, кто она, на что Лиза ей ответила: "Королева".
Комментарии
чудесная малышка
Бензоколонки
чья ЯК? кристины?
Очень важная новость.
Очень хорошенькая девочка)))Хорошо, что на маму и папу не похожа.
бедные дети
Галкина....У них был секс????????????????