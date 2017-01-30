Фото: Reuters
Титул "Мисс Вселенная" достался 23-летней студентке Ирис Миттенар из Франции, которая учится на стоматолога, пишет "Интерфакс".
Как сообщается, конкурс прошел в столице Филиппин Маниле. На этот титул претендовали 86 человек. В своей анкете победительница ранее писала, что, если титул достанется ей, она будет активно пропагандировать гигиену полости рта.
Когда девушка узнала, что победила, она сообщила, что ошеломлена итоговым первым местом.
Комментарии
чет не впечатлила!!!!сейчас девушки вообще все на одно лицо, только цвет волос разный!!!
larisa2011 зарегистрированный 30 января 2017 г. 14:12 Хоть не такая как "Мисс Хельсинки". Вот там вообще жесть.....
Миски все одинаковые уже лет 20.
На кой чёрт их переизбирать?
Да прям подкрасят, пуш-ап натянут и будет красотка!!!))) хотя мне кажется это такая договоренность что специально страшненьких берут и одну красавицу, чтобы потом сказать без вариантов...
она будет активно пропагандировать гигиену полости рта. аха )))))) ахаха )))))))
ахахахахахахаха )))))))))))
а что, мне кажется у них там есть такая проблема....лижут да со-ут все подряд!!!!
Хлорка, ты на себя в зеркало посмотри и заплачь
я прекрасна!!!! я даже когда с сыном в автобусе еду и то мужики знакомиться лезут!!! так что завидуй молча!!!
larisa2011 зарегистрированный 30 января 2017 г. 15:12 какие мужуки?) бомжары только если))
этого не отрицаю попадаются и изрядно выпившие!!!)))
да нет, вы только вдумайтесь, раньше королевы красоты за мир во всём мире впрягались, за благотворительность, за животных, которые от мясоедов ужасных помирают, а эта за гигиену полости рта!
умора, то ли дура, то ли правду говорит.
просто те вытрепывалиь, из штанов(купальников выпрыгивали) показать какая она мать богиня, а сейчас такая банальщина не проканает, надо запомниться!!!
30.01.2017 15:25 финт
Ты совсем глупый? Ну сколько она будет в шоколаде пока титул носит и на волне от него? Лет 5 максимум. А так она себе до конца жизни работу обеспечивает. Маркетинговый ход и не более.
Я б ей зубы полечил... Своей бормашиной.