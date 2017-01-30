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Площадь жилья, которое планируется построить в Барнауле в 2017 году, составляет 425 тысяч квадратных метров.

Об этом заявил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин в рамках программы "На первом плане. Барнаул".

"В последние годы в Барнауле вводили большое количество жилья. В 2014 году было введено 455 тысяч квадратных метров, в 2015 году, который стал рекордным, – 608 тысяч квадратных метров, в 2016-м – 480 тысяч. На 2017 год мы ставим перед собой планы 425 тысяч квадратных метров жилья", – сказал чиновник.

По мнению Сергея Демина, жилищное строительство очень востребовано. "Все диктует рынок. Спрос определяет предложение. По моему глубокому убеждению, жилья надо строить много. Оно должно быть разным, чтобы у людей был выбор. Если будет много жилья, то и цена будет меньше", – добавил заместитель сити-менеджера.

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Также он высказался о проекте реновации уже застроенных территорий краевой столицы, отметив, что в пилотном варианте такой подход будет реализован на месте аварийных домов по улице Советской Армии.

Напомним, часть ветхих домов здесь уже снесли. Некоторые дома будут расселяться застройщиками, которые возведут здесь новое жилье и обеспечат создание социальной инфраструктуры.

"Здесь будут хорошие дома с детским садом, многоярусной стоянкой, газовой котельной", – уточнил Сергей Демин, добавив, что реализуемая на Советской Армии программа в будущем станет ориентиром для других районов Барнаула.