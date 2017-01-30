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"Жилья надо много": 425 тыс. "квадратов" хотят ввести в Барнауле в 2017-м

, ИА "Амител"
О планах на текущий год рассказал заместитель сити-менеджера Сергей Демин

Фото: rcmm.ru

Площадь жилья, которое планируется построить в Барнауле в 2017 году, составляет 425 тысяч квадратных метров.

Об этом заявил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин в рамках программы "На первом плане. Барнаул".

"В последние годы в Барнауле вводили большое количество жилья. В 2014 году было введено 455 тысяч квадратных метров, в 2015 году, который стал рекордным, – 608 тысяч квадратных метров, в 2016-м – 480 тысяч. На 2017 год мы ставим перед собой планы 425 тысяч квадратных метров жилья", – сказал чиновник.

По мнению Сергея Демина, жилищное строительство очень востребовано. "Все диктует рынок. Спрос определяет предложение. По моему глубокому убеждению, жилья надо строить много. Оно должно быть разным, чтобы у людей был выбор. Если будет много жилья, то и цена будет меньше", – добавил заместитель сити-менеджера.

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Также он высказался о проекте реновации уже застроенных территорий краевой столицы, отметив, что в пилотном варианте такой подход будет реализован на месте аварийных домов по улице Советской Армии.

Напомним, часть ветхих домов здесь уже снесли. Некоторые дома будут расселяться застройщиками, которые возведут здесь новое жилье и обеспечат создание социальной инфраструктуры.

"Здесь будут хорошие дома с детским садом, многоярусной стоянкой, газовой котельной", – уточнил Сергей Демин, добавив, что реализуемая на Советской Армии программа в будущем станет ориентиром для других районов Барнаула.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.01.2017 14:35
Стас

Вопросов к чиновникам очень много. 1.Новый микрорайон построили, школу забыли. В итоге в 121 школе есть 1л класс и школа переполнена. 2. Как в новых районах умудряются делать такие узкие дороги, 2 машины разъехаться не могут. Про парковки, скверы и прочее вообще молчу. Застройщикам это не надо, администрация на них не давит, в результате парковок нет от слова совсем. Ладно в исторической части узкие дороги, там дома уже стоят, но строят, блин, в чистом поле, как так? 3. Звукоизоляция в квартирах - это капец! Услышать как разговаривают соседи через 5 этажей - легко. Я у соседа за стенкой, когда он по мобильнику разговаривал, слышал его собеседника, а он говорил не по громкой связи. 4. Особенной интересно будет весной, когда из-за огромного количества снега все эти дома будут плавать. 5. Пробки. В городе меньше 1 млн человек жуткие пробки. Я по работе часто в Москве бываю - там пробок нет, все едут даже в час пик. Если продолжать строить жилье вдоль Павловского тракта, то через пару лет город встанет полностью.

Ни один из этих вопросов чиновников не интересует.

0  0
30.01.2017 14:39
- гость -

Если будет много жилья, то и цена будет меньше", – добавил заместитель сити-менеджера. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Очередные сказки

0  0
30.01.2017 14:40
- гость -

30.01.2017 14:35 Стас

дайте подтверждение своим словам по п.5

у нас не едут машины даже в час пик?

0  0
30.01.2017 14:42
ыыы

цены конские, большая часть новостроек пустует, мания наживы не знает границ ?

0  0
30.01.2017 15:03
Стас

Едут и дергаются в пробках это две разные вещи. В Москве машины именно едут, и их власти за последние годы ОЧЕНЬ МНОГО сделали для решения проблем пробок. Понятно, что бюджеты городов совсем разные, но наши власти не делают для решения этой проблемы вообще ничего. Единственное, чего на дорогах у нас меняется - прибавляется количество светофоров, половина, правда, лишних или не отрегулированных, но их это не волнует.

0  0
30.01.2017 15:04
- гость -

работы нет, зарплат нет, предприятия закрылись, ТЦ пустые или полупустые стоят - эта застройка для кого и для чего? для города-призрака?

0  0
30.01.2017 15:21
- гость -

Стас 30 января 2017 г. 15:03

В Москве машины именно едут, и их власти за последние годы ОЧЕНЬ МНОГО сделали для решения проблем пробок.

предлагаешь весь центр заставить платными парковками

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