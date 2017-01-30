Фото: ru.chuvash.org
Секретарь министра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса Брунгильда Помзель скончалась в Мюнхене в возрасте 106 лет. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщается, женщина умерла во сне. 11 января ей исполнилось 106 лет.
После Второй мировой войны секретаря приговорили к пяти годам тюрьмы. У Геббельса она прослужила три года. По ее словам, о холокосте и политике Гитлера по отношению к евреям она узнала только после освобождения из тюрьмы.
Комментарии
Ну сдохла и сдохла,жалко что много прожила, детей нарожала....
теперь с гебельсом встретится.
В августе 2016 года Помзель впервые рассказала подробности о своей работе на Геббельса. По словам немки, ей приходилось следить за запасами алкоголя в бункере Гитлера. Спиртные напитки использовались обитателями бомбоубежища для того, чтобы сохранить «нечувствительность».
Земля стекловатой.
Странные вы люди, вышеотписавшиеся. Человек не выбирает время, когда рождается.Неизвестно кем бы вы были там. А за женщиной кровавого следа не тянется, выполняла свою работу, на благо государства, в котором жила.
пожила так то не каждому дано
она ж не с кавказа- откуда такое здоровье?
Васич. Плюсану. П.С. К сожалению сейчас мыслить не модно, модно выполнять команду ФАС)
рубанок, ты идиот. кто же так троллит? пиши серьезнее. мол так и так я всех правителей имел на своем половом члене. ну и еще ченить добавь из педерастии. ты спец ты знаешь про что добавить
Серж, лично я не поверил, что это ты написал)
30.01.2017 15:16 Anarchy
логично. мне пофик на бабку)
Серж+++. Самое правильное решение)
рубанок ты все еще идиот. за такие коменты никого не закроют. старайся тщательнее. ты же хочешь чтоб не стало гейропейцев?
Геббельс остался без секретаря)
По ее словам, о холокосте и политике Гитлера по отношению к евреям она узнала только после освобождения из тюрьмы --- работая у шефа, врать научилась в совершенстве)