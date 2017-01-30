Фото: rostransnadzor.ru
Гражданские супруги предстанут перед судом в Алтайском крае за угрозу убийством полицейскому, которого они побили и порезали стеклом.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в июле прошлого года пара, будучи нетрезвой, пришла в дом к мужчине, чтобы выяснить с ним отношения.
"В ходе возникшего конфликта обвиняемый, демонстрируя нож, высказал намерение зарезать потерпевшего, однако последнему удалось покинуть жилище и вызвать полицию. По приезде участкового уполномоченного обвиняемые на законные требования представителя власти покинуть жилище потерпевшего ответили отказом и применили в отношении полицейского насилие", – уточняют в надзорном ведомстве.
В частности, мужчина ударил участкового по лицу, а его сожительница, взяв в руки отрезок стекла, причинила правоохранителю резаную рану.
Во время следствия мужчина и женщина признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Тальменский районный суд.
Комментарии
Амик! Исправьте слово "полицейский" на "Российский Гвардеец".
Может национальный гвардеец России? А к ним участковые тоже относятся?
Ищо как относят!
Господа журналисты, окститесь! Ну какие полисмены в России или Германии? Оставим их США и прочим англоязычным странам. В России полицейские.
Я вот одного не пойму, у нас в России нет патронов, или полицейские стрелять не умеют? почему они позволяют себя травмировать и убивать, имея при себе оружие?
Объясните мне пжста!!! Гражданские супруги, это имеется ввиду сожители? Я женился 25лет назад гражданским браком в ЗАГСе. Почему подменяют понятие этого слова? Обычные сожители, так их и надо называть!