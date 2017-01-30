Фото: jetphotos.net
Продажу билетов на прямые рейсы из Барнаула в Сочи и Анапу открыла авиакомпания "ИрАэро", сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.
Полеты стартуют с 14 июня. Рейсы в Сочи будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Полеты в Анапу будут осуществляться раз в неделю — по пятницам.
Барнаульцев в города-курорты будут доставлять на комфортабельных самолетах отечественного производства SSJ-100 (Сухой Суперджет 100).
Время в пути составит четыре с половиной часа. Стоимость билетов начинается от 12 985 рублей в одну сторону.
Комментарии
26000 туда обратно? это на самолете без багажа? прэлесть какая))
С ума сошли что ли?! Можно в Индию или Тай слетать за 26+проживание и завтрак)) И цены на еду ниже раза в 3)
Все для народа((((
что значит "без багажа"?
Вернулся из Китая янв. 2017 (Хайнянь, Санья) 7д-8н ВВ 4зв. 41500р. на двоих с трансфером. Привет Крыму.
- гость - 30 января 2017 г. 15:07
что значит "без багажа"? *** так онли клачик с собой
Санёк 30 января 2017 г. 15:04
вы допикаетесь.. вам доллар сделают под двести и вася кот
авиаперевозчик китайский или наш? если наш, то значит в Сочи можно сделать билет такой же дешевый
понял. без багажа наверное не самолет, а тариф. такие есть во всех авиакомпаниях. доплатите 1-2 тыр в общей сложности туда обратно и будет вам багаж
(в смысле не за багаж доплатите, а просто билет следующий вид эконома)
Вся тролятина отписалась ?
http://www.moihottur.ru/tours/4345/
Хайнань от 20 тысяч - перелет+трансфер+проживание+завтрак. Какой наш курорт сможет таким набором похвастаться?)
Правда с Новосиба, но не суть)
30.01.2017 15:23 - гость - Санёк 30 января 2017 г. 15:04
вы допикаетесь.. вам доллар сделают под двести и вася кот---------- хоть под 1000 пускай делают
ну, НОВОСИБИРСК. оттуда можно и в победой в Крым/Сочи слетать
авиаперевозчик китайский или наш?
Наш родимый. Боинг 200
ИрАэро. это из Иркутска или хозяйку Ирой звать и все стюардессы Иры?
30.01.2017 15:30 - гость - ну, НОВОСИБИРСК. оттуда можно и в победой в Крым/Сочи слетать --------Какова сумма, не подскажете?
Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. Такую оценку в беседе с «Известиями» дал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин. На ослаблении курса выиграют и аграрии, а в проигрыше окажутся импортеры оборудования из стран ЕС. Коррекции курса ожидают в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка.
Санёк 30 января 2017 г. 15:34 --- ах, не лето уже не летают. сумма была небольшая, но с Вашим Китаем не сравнится это вопрос к антимонопольщикам, почему в Китай такие дешевые, а в Сочи дорогие
- гость - 30 января 2017 г. 15:24
понял. без багажа наверное не самолет, а тариф. такие есть во всех авиакомпаниях. доплатите 1-2 тыр в общей сложности туда обратно и будет вам багаж
*** и я об этом, 26+ еще 2 , в итоге 28 000