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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал условия возвращения бывшего главы государства на родину. Об этом пишет "Газета.ру".
По словам защиты Януковича, он вернется в страну на заседание суда только в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство. Сердюк подчеркнул, что участие Януковича в деле будет дистанционным.
По словам защиты экс-президента, адвокаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее было закончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича.
Если виновные будут установлены, то бывший глава государства лично будет принимать участие в деле, рассказал адвокат.
Комментарии
Главное условие-сдача Куева Захарченко!
пишите правильно: возвращения "в Украину"
Скоро Украину отдадут в зону влияния России, историю отмотают на 3 года назад, Янукович как последний легитимный президент вернется дорабатывать свой срок, а после этого объявят новые выборы.