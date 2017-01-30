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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырехлетнего ребенка в тундре в Ямальском районе, пишет "Российская газета".
Как сообщается, малыш исчез еще днем в пятницу, 27 января. Это случилось в тундре, в 120 километрах к юго-западу от села Сеяха.
Мать ребенка рассказала, что занималась на улице домашними делами. Ребенок находился рядом с ней. Затем она ненадолго ушла за водой, а когда вернулась, обнаружила, что мальчика нет рядом. По ее словам, в это время подул сильный ветер и поднялась снежная пелена.
Родные ребенка сначала искали его сами, а затем поздно вечером обратились в МЧС. Температура на тот момент опустилась до -13 градусов.
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