Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Проект строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", который строится на Правобережном тракте в Барнауле, будет направлен на повторную экспертизу.
Об этом сообщили в государственной инспекции Алтайского края. "Проект строящегося торгового центра "Леруа Мерлен", так же, как и ТРЦ "Галактика", имел заключение негосударственной экспертной организации. С момента начала строительства работы на объекте проводятся при осуществлении государственного строительного надзора. Сейчас торговый центр закончен строительством, готовится к вводу в эксплуатацию", – указывают в ведомстве.
Застройщик принял решение перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства.
Глава госинспекции Алтайского края Андрей Степанов выразил благодарность инвесторам за данное решение.
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Отметим, что вопрос безопасности в торговых центрах в Барнауле в настоящее время приковывает к себе большое внимание после обрушения, произошедшего 26 декабря в гипермаркете "Ашан", который расположен в ТРЦ "Галактика".
Что касается второго магазина "Леруа Мерлен" в Барнауле, то он должен открыться уже в марте текущего года.
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Комментарии
"он должен открыться уже в марте текущего года" ---------------------------------------- В марте откроется, а в апреле затопит.
30.01.2017 15:44 - гость -
в мае скорее всего))
дамбу сыпьте, дурни